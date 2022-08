Recrutement d’attachés et secrétaires aux Affaires étrangères: les résultats affichés

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé mardi les résultats de l’examen écrit du concours de recrutement des attachés et secrétaires aux affaires étrangères.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger a affiché sur son site officiel la liste nominative des candidats ayant réussi l’examen écrit du concours de recrutement externe pour rejoindre le corps des attachés et secrétaires aux Affaires étrangères organisé les 20 et 21 mai 2022. Voir la liste en cliquant sur ce lien .

Le département de Ramtane Lamamra a fait savoir également que l’épreuve orale aura lieu septembre prochain dont la date et lieu précis seront communiqués prochainement.