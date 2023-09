Rentrée scolaire: Plus de 11 millions d’élèves rejoignent mardi les bancs de l’école

Plus de 11 millions d’élèves, encadrés par quelque 500.000 enseignants, rejoignent, ce mardi matin, les bancs de l’école à travers le territoire national, au titre de l’année scolaire 2023/2024.

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed donnera le coup d’envoi de cette rentrée depuis la wilaya d’El Bayadh, avant de se rendre à Naâma, puis à Souk Ahras pour partager la joie des élèves et s’enquérir de près de la disposition des établissements scolaires à accueillir les élèves.

Le ministre assistera, par la même occasion, au cours inaugural choisi cette année pour les élèves des cycles primaire et moyen, intitulé “L’enfant et les technologies de l’information et de la communication”, ainsi qu’au cours dédié aux élèves du secondaire, intitulé “Renforcer la cohésion nationale”.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait donné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée mardi dernier, des instructions relatives à la prise de toutes les mesures nécessaires à la réussite de la reprise des cours.

La nouvelle année scolaire connaîtra plusieurs nouveautés sur les plans pédagogique et organisationnel, à l’instar de l’enseignement de l’éducation physique et sportive, ou encore l’aménagement de l’emploi du temps pour le cycle primaire.

Il s’agira également de l’enseignement de l’éducation routière pour les trois paliers d’enseignement (primaire, moyen, secondaire), et la remédiation pédagogique pour les élèves de la première année moyenne.