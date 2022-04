Retirée au Maroc, la CANH 2022 aura finalement lieu en Egypte

La prochaine Coupe d’Afrique des nations de handball (CANH) se déroulera en Egypte. La décision a été prise vendredi par la Confédération africaine de handball (CAHB).

La CAHB a tranché. Après avoir retiré au Maroc et a l’Algérie l’organisation des 25e et 26e éditions du tournoi continental, la première instance du handball africain a décidé d’octroyer l’organisation de la CANH 2022 a l’Egypte.

«Le Conseil a ainsi pris connaissance des candidatures de l’Angola et de l’Egypte pour organiser la CANH 2022 et celle unique de l’Egypte pour abriter la CANH 2024. Après examen des dossiers de candidatures, le Conseil attribue l’organisation de la CANH 2022 a l’Egypte, sous réserve des résultats de la mission d’inspection des infrastructures hôtelières et sportives», indique le communiqué de la CAHB.

«S’agissant de l’organisation de la CANH 2024, le Conseil, après avoir pris acte de la candidature unique de l’Egypte, décide de publier a nouveau l’appel a candidature afin de favoriser les candidatures d’autres fédérations membres», ajoute la même source.

Ainsi, les Egyptiens, tenants du titre, auront l’occasion de défendre, chez eux, leur trophée remporté en Tunisie. Reste a connaître les dates durant lesquelles cette CANH aura lieu. Mais, une chose est certaine, le tournoi continental aura lieu après les Jeux Méditerranéens prévus du 25 juin au 05 juillet a Oran.

Pour rappel, la CANH 2022 devait avoir lieu en janvier 2022 au Maroc, néanmoins, la compétition a été reportée a de nombreuses reprises, suite aux recours introduit par l’Algérie en raison du choix des villes devant abriter ce rendez-vous, a savoir, Guelmim et Laayoun, deux villes occupées du Sahara occidental.

Ces pays contre la tenue de la CAN de handball dans les territoires sahraouis occupés

La Confédération africaine de handball a révélé avoir accepté le recours introduit par l’Algérie et la Zambie sur le refus de participer a la coupe d’Afrique au Maroc a cause de la programmation des matchs dans les territoires sahraouis occupés.

Ce tournoi devrait se dérouler initialement au Maroc du 13 au 23 janvier 2022.

La CAHB a annoncé dans un communiqué la reprise du tirage au sort et le report de la compétition en juin 2022.

Communiqué de la CAHB:

Reprise du tirage au sort de la 25e Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes 2022 et report de la compétition en Juin 2022

En date du 8 Décembre 2021, la Confédération Africaine de Handball a organisé par visioconférence, a partir de son siège a Abidjan (Côte d’Ivoire), le tirage au sort de la 25e Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes, initialement prévue du 13 au 23 Janvier 2022 au Maroc.

Suite audit tirage au sort, le Secrétariat de la CAHB a enregistré deux recours en annulation notamment de l’Algérie et de la Zambie.

Au regard de la pertinence des arguments énoncés, et dans l’optique de mieux appréhender la situation, la Confédération Africaine de Handball a pris une mesure de suspension des résultats du Tirage au sort et de report de la compétition a une date ultérieure.

Après examen, le Comité Exécutif de la CAHB a transmis lesdits recours au Conseil, qui a adopté ce qui suit :

– Le Tirage au sort de la 25e Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes sera repris. La nouvelle date dudit Tirage au sort sera communiquée ultérieurement.

– La suite favorable accordée aux recours de la Zambie et de l’Algérie.

– L’examen des cas d’autres pays ayant manifesté le souhait de prendre part a la 25ème Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes 2022 et la possibilité de prendre en compte ces différentes requêtes.

– La 25e Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes est reprogrammée pour la période du 22 Juin au 2 Juillet 2022.

La CAHB s’excuse pour tous les désagréments que ce report pourrait occasionner dans la préparation des pays participants a la compétition.