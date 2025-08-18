Retrait des bus vétustes et renouvellement du parc national en deux étapes

Le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, a présidé, dimanche au siège du ministère, une réunion consacrée à l’examen des mesures concrètes à mettre en œuvre pour le retrait des bus vétustes et le renouvellement du parc national de transport public, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Transports, du directeur général de la mobilité et de la logistique, du président de l’Union nationale algérienne des transporteurs (UNAT), du vice-président de l’Organisation nationale des transporteurs algériens (ONTA), du président de la Fédération nationale du transport de voyageurs et de marchandises, et de nombre de directeurs des transports dans les wilayas, précise le communiqué.

Cette réunion a été consacrée à l’examen des mesures concrètes à mettre en œuvre en application des instructions du président de la République relatives au retrait des bus vétustes de plus de 30 ans et du renouvellement du parc national pour garantir un service de transport public sûr, moderne et organisé.

A cette occasion, le ministre a annoncé une série de mesures concrètes à mettre en œuvre en deux étapes : le retrait, dans un délai de six (6) mois, des bus de plus de 30 ans, suivi du retrait des bus de plus de 20 ans.

M. Sayoud a précisé que, dans le cadre de cette démarche, les transporteurs bénéficieront des incitations fiscales et douanières prévues par la loi pour l’acquisition de bus neufs ou de moins de cinq (5) ans, mettant l’accent sur l’encouragement de la fabrication locale de bus pour soutenir l’économie nationale.

Il a également fait savoir que des commissions de wilaya comprenant des représentants de différents intervenants seront créées pour inspecter les bus (état de la structure et de la carrosserie, état intérieur général,

équipements de sécurité et sièges passagers), soulignant que seuls les bus répondant à l’ensemble des critères de conformité seront autorisés à circuler.

Un groupe de travail sera aussi créé avec les représentants des transporteurs pour suivre les dossiers et les préoccupations soulevées dans une démarche participative garantissant des solutions pratiques et efficaces, en plus de la mise en place d’un numéro vert au niveau des directions des transports dans les wilayas pour le signalement de tout manquement.

Saluant l’accompagnement assuré par le ministère des Transports dans cette opération, les représentants des syndicats ont demandé des exonérations douanières et fiscales pour faciliter le renouvellement du parc, la révision de la tarification des transports, l’organisation et la qualification des conducteurs et la réglementation de leur recrutement, tout en insistant sur la nécessité de les soumettre à des analyses de dépistage de stupéfiants.

Soulignant l’importance des partenaires sociaux pour mener à bien les réformes en cours, le ministre a appelé à placer l’intérêt des citoyens en tête des priorités.

Au terme de la réunion, le ministre a affirmé que son département, en coordination avec les partenaires sociaux, est déterminé à appliquer les instructions du président de la République, avec rigueur et efficacité, à

travers un plan intégré de renouvellement du parc national à même de garantir un transport public sûr, moderne et organisé, au service des citoyens et de la patrie.