Révision périodique des listes électorales: L’ANIE invite les citoyens à accéder à son site électronique pour s’assurer de leur inscription

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a invité, mercredi dans un communiqué, les citoyens à accéder à son site électronique pour s’assurer de leur inscription, soumettre des demandes d’inscription ou de radiation, ou encore actualiser leurs données personnelles, dans le cadre de la révision périodique des listes électorales.

L’ANIE a précisé que, dans le cadre de la révision périodique des listes électorales pour l’année 2025, les citoyens peuvent accéder à son site électronique pour s’assurer de leur inscription, soumettre des demandes d’inscription ou de radiation, ou encore actualiser leurs données personnelles, via le lien suivant : https://services.ina-elections.dz.

L’ANIE avait annoncé l’ouverture de la période de révision périodique des listes électorales le 20 octobre courant, et qui  s’étend jusqu’au 18 novembre prochain.

