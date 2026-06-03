Saïd Sayoud reçu par le président français, Emmanuel Macron

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, a été reçu, hier mardi à Paris par le président français, M. Emmanuel Macron, a indiqué un communiqué du ministère.

Selon la même source, « M. Sayoud a été reçu mardi au Palais de l’Élysée par le président français, M. Emmanuel Macron. Cette rencontre a été suivie d’une séance de travail élargie en présence du ministre français de l’Intérieur, Laurent Nunez ».

Pour rappel, M. Saïd Sayoud, accompagné d’une délégation de haut niveau, effectue une visite en France à l’invitation de son homologue français, dans le prolongement de la visite effectuée par ce dernier en Algérie les 16 et 17 février derniers.

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