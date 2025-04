Saisie de 66 kg de cocaïne à Adrar 

Soixante-six (66) kg de cocaïne ont été saisis, vendredi à Adrar, lors d’une opération qualitative effectuée par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), des Douanes algériennes et de la Sûreté nationale, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée multiforme et dans la continuité des efforts visant à endiguer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire, des Douanes algériennes et de la Sûreté nationale ont appréhendé vendredi 11 avril 2025, lors d’une opération qualitative effectuée au niveau du secteur militaire d’Adrar en 3e Région militaire, un narcotrafiquant et saisi 66 kilogrammes de cocaïne», précise la même source.

«Cette opération de qualité confirme, une nouvelle fois, la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l’ANP mobilisées le long des frontières nationales, à lutter contre la criminalité organisée et à préserver la stabilité et la sécurité du pays», ajoute le communiqué.