Saisie record de psychotropes et de cocaïne à Ouargla: Cinq personnes arrêtées

Deux importantes opérations ont récemment été menées par les services de police à Ouargla, ayant permis de démanteler deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de drogues et de substances psychotropes.

Selon le communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la première opération a été conduite par la brigade de recherche et d’intervention (BRI), sur la base d’informations faisant état de l’activité d’un réseau organisé opérant dans la région.

Les investigations approfondies ont permis l’identification et l’interpellation de trois individus, ainsi que la saisie d’une quantité considérable de 232 875 gélules de psychotropes de type Prégabaline.

La seconde opération a été menée par la brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, en coordination avec les services de la sûreté urbaine de la quatrième circonscription. Elle a abouti à l’arrestation de deux autres suspects, membres d’un réseau criminel distinct, et à la saisie de 1,57 kilogramme de cocaïne, en plus de 607 gélules de Prégabaline.

Au total, les deux interventions ont permis de mettre hors d’état de nuire cinq personnes et de retirer du circuit criminel 233 482 gélules de psychotropes ainsi qu’une quantité significative de cocaïne.

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Ouargla, poursuit la DGSN, qui rappelle que « cette double opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de drogues et de substances psychotropes, qui constitue une menace grave pour la sécurité publique et la santé des citoyens”.