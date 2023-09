Saison touristique 2022-2023: Plus de 5.000 touristes étrangers et 21.000 autres nationaux ont séjourné à Djanet (DTA)

Pas moins de 5 335 touristes de 37 nationalités et plus de 21 000 autres nationaux ont visité Djanet durant la dernière saison touristique saharienne 2022-2023, a-t-on appris mardi auprès de la Direction locale du tourisme et de l’artisanat (DTA).

Une hausse notable a été enregistrée cette saison en termes de flux touristiques comparativement à celle l’ayant précédée (2021-2022) dans laquelle 3 200 touristes étrangers issus de 34 pays et près de 19 000 autres nationaux ont séjourné à Djanet, a précisé le directeur du secteur, Alamine Hammadi.

Cette augmentation du nombre de touristes s’explique par les nouvelles mesures prises par l’Etat pour promouvoir le tourisme saharien, notamment l’ouverture de la desserte aérienne directe entre les aéroports Charles de Gaulle à Paris (France) et de Cheikh Amoud-Belmokhtar à Djanet, en plus de la facilitation des procédures au profit des touristes étrangers, en ce qui concerne l’obtention du visa dès leur arrivée aux postes frontaliers terrestres et aériens, a-t-il souligné.

Aussi, le guichet unique a-t-il facilité énormément l’accès des touristes aux prestations proposées par les agences de voyages, étant donné que toutes les procédures ont été unifiées, a ajouté M. Hammdi.

Les grands itinéraires touristiques de Tadrart Rouge, Essendilène et l’Oasis d’Ihrir, figurent parmi les sites les plus prisés des touristes étrangers et nationaux, dont tous les moyens logistiques ont été mobilisés afin de leur permettre de bénéficier d’un bon séjour dans le Tassili N’Ajjer.

La saison dernière a été marquée par la création d’un nouvel itinéraire reliant le Centre de l’artisanat traditionnel, situé au quartier Zelouer (chef-lieu de la wilaya), au musée à ciel ouvert des sources d’eau, en passant par le souk, le parc national du Tassili n’Ajjer et les trois ksour de Djanet, à savoir Zelouaz, El-Mizane et Adjahil, a-t-il indiqué.

En prévision de la prochaine saison touristique (2023-2024), une cinquantaine d’agences touristiques ont organisé une campagne de nettoiement en coordination avec la DTA et des opérateurs économiques du le secteur.