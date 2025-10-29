Sarkozy seul détenu à bénéficier de quatre parloirs par semaine à la prison de la Santé

L’ancien président français Nicolas Sarkozy est actuellement le seul détenu de la maison d’arrêt de la Santé à pouvoir recevoir des visites à quatre reprises par semaine, selon les informations de RTL.

Bien que la loi accorde à tout prévenu « au moins trois parloirs par semaine », dans la réalité de l’établissement parisien, surchargé à 180 % de sa capacité, aucun autre détenu ne bénéficierait de plus de trois visites familiales hebdomadaires. Cette situation suscite des critiques, y compris de la part de syndicats pénitentiaires, certains évoquant « un traitement différencié » incompatible avec l’égalité des détenus.

Toujours selon RTL, les parloirs de Nicolas Sarkozy dureraient également plus longtemps que les 45 minutes habituellement prévues. L’ancien président passerait environ une heure lors de chaque visite, un privilège que ne peuvent espérer les autres prisonniers.

Carla Bruni, son épouse, s’est rendue à quatre reprises auprès de lui la semaine dernière. Chaque fois, elle a été escortée par un membre de la direction depuis la cour d’honneur jusqu’au parloir, hors des créneaux habituels pour ne pas perturber les mouvements déjà limités dans la prison.

Placée sous haute surveillance, la détention de l’ancien chef de l’État se distingue également par des mesures de sécurité exceptionnelles. Quatre cellules du quartier d’isolement lui sont réservées : la sienne, celle d’un binôme de policiers affectés à sa protection, et deux cellules voisines laissées vides. Une configuration rarissime, justifiée par la diffusion de menaces à son encontre sur les réseaux sociaux, dès le deuxième jour de son incarcération.

Les avocats de Sarkozy assurent qu’« aucun traitement de faveur » ne lui est accordé. Pourtant, cette affirmation semble mise en défaut par les conditions concrètes de sa détention. Officiellement, il mange les mêmes repas que les autres détenus. Officieusement, sa compagne lui aurait apporté de quoi se nourrir autrement dès le premier jour. Par ailleurs, l’ancien président cantine régulièrement.

Dans ce contexte, la visite de deux députés LFI, Ugo Bernalicis et Danièle Obono, a été refusée par l’administration pénitentiaire. Les parlementaires souhaitaient rencontrer Nicolas Sarkozy et les policiers qui assurent sa sécurité, dans le cadre de leur droit de contrôle des établissements pénitentiaires. L’administration a opposé une fin de non-recevoir, estimant qu’une telle visite ne pouvait viser un détenu spécifique. Un référé a été déposé devant le tribunal administratif de Paris, qui doit se prononcer ce mercredi 29 octobre.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a, quant à lui, annoncé vouloir se rendre à la prison « pour s’assurer que les conditions de sécurité sont bonnes » pour l’ancien président, une démarche que son entourage distingue des « intentions de communication » des députés insoumis, qualifiées de « tourisme pénitentiaire ».

Condamné le 25 septembre 2025, Nicolas Sarkozy a écopé de cinq ans de prison pour association de malfaiteurs dans le cadre de l’enquête sur le financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007. Le tribunal correctionnel de Paris a estimé qu’il avait “sciemment” laissé ses proches solliciter le régime de Mouammar Kadhafi en vue d’un financement occulte. Il a immédiatement fait appel de cette décision, ce qui rend le jugement non définitif à ce stade.

Pour rappel, dès son arrivée le 21 octobre 2025 à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a été visé par des menaces émanant de codétenus, notamment lors d’une vidéo tournée dans l’établissement où l’on entendait : « On va venger Kadhafi, on est au courant de tout, Sarko. »

Trois détenus ont été interpellés et placés en garde à vue après la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux, et deux téléphones portables ont été saisis dans le cadre d’une enquête ouverte pour « menaces de mort ».