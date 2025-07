Sauvetage d’un père et ses deux filles bloqués sur un rocher au large de Tipaza

Un père et ses deux filles, bloqués sur un rocher maritime situé à 700 mètres au large de Tipaza, suite à la dégradation des conditions météorologiques, ont été sauvés, vendredi, par les Garde-côtes du Commandement des Forces navales, indique, samedi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités des Garde-côtes relevant du Commandement des Forces navales, relatifs au sauvetage des vies humaines en mer, le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer d’Alger en 1ère Région militaire, a reçu le 25 juillet 2025 à 16h10 un appel de détresse”, précise la même .

“L’alerte concernait un père et de ses deux filles de nationalité algérienne, bloqués sur un rocher maritime nommé (l’Islo), situé à 700 mètres au nord-est du port de Tipaza, en raison de la dégradation des conditions météorologiques”, ajoute le communiqué.

“Immédiatement, une opération de sauvetage a été déclenchée à travers l’engagement de l’hélicoptère de recherche et de sauvetage AS-16 relevant du 560e escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage”, relève le MDN, soulignant que “le père et ses deux filles ont été évacués vers l’Etablissement publique hospitalier de Zéralda”, conclut la même source.