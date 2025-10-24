Sayoud: L’Etat sera intransigeant envers quiconque portera atteinte à la sécurité des citoyens et des biens

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, a affirmé, jeudi à Alger, que l’Etat sera intransigeant contre quiconque portera atteinte à la sécurité des citoyens et des biens, et ce, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Répondant à une question orale lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), sur la création d’un centre de sûreté urbaine dans la commune d’Ain Khadra, dans la wilaya de M’sila, M. Sayoud a souligné que “la révision de plusieurs législations au cours des dernières années a eu un impact positif dans le recul de la criminalité, mais malheureusement nous avons observé récemment une recrudescence de ce phénomène et les services de sécurité sont mobilisés pour contrer tous ces dépassements et sévir contre quiconque oserait s’en prendre à la sécurité des citoyens et des biens, et ce, conformément aux instructions du président de la République”.

L’Etat accorde “une grande importance au maintien de la sécurité et de la quiétude dans l’ensemble du territoire national”, soulignant que “plusieurs lois sont en cours de révision, notamment celles relatives au renforcement de la protection des enfants, à la lutte contre la consommation et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, et à la répression de tous ceux qui manipulent les enfants de l’Algérie”, outre “l’ouverture du recrutement dans la Sûreté nationale afin de combler les besoins en matière de couverture sécuritaire sur l’ensemble du territoire national”, a-t-il ajouté.

Le ministre a précisé que le projet de création d’un siège de sûreté urbaine dans la commune d’Ain Khedra est “prévu dans le cadre de l’élaboration des prévisions budgétaires pour les années à venir, ajoutant que l’Etat, conformément aux instructions du président de la République, poursuit la promotion du développement à M’sila et dans toutes les wilayas du pays, selon les spécificités de chaque wilaya”.

S’agissant des procédures prises pour lutter contre le phénomène de la mendicité par l’exploitation des enfants, le ministre a affirmé que “l’Etat ne renoncera pas à son caractère social, notamment au profit des catégories vulnérables et démunies”, rappelant “l’important” arsenal juridique mis en place par l’Algérie pour la protection des enfants.