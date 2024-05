Ségolène Royal trompée par François Hollande: “on ferme sa bouche et…”

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, jeudi 23 mai 2024, Ségolène Royal a une nouvelle fois évoqué son passé douloureux de femme trompée avec François Hollande. La femme politique n’a pas fait dans la dentelle.

C’est à la fin des années 1970, que Ségolène Royal et François Hollande font connaissance alors qu’ils faisaient tous les deux parties de la promotion Voltaire de l’ENA. Rapidement, ils décident de se mettre ensemble et forment une union libre. Le couple a eu quatre enfants: Thomas (1984), qui est avocat, Clémence (1986), spécialiste en hépato-gastro-entérologie à Paris, Julien (1987), cinéaste, et Flora (1992), psychologue.

Leur séparation est annoncée au soir du second tour des élections législatives de 2007. S’ils sont tous les deux restés discrets sur leur vie privée, en 2008, Ségolène Royal avait tenu à évoquer la tromperie dont elle a été victime alors qu’elle était encore en couple avec l’ancien président de la République, a rapporté Closer. C’est face à Michel Drucker qu’elle s’était allée à quelques confidences.

Ségolène Royal a expliqué qu’elle avait été meurtrie par son ex-mari

“À la fin de l’émission, j’aborde la question en y mettant les formes. À ma grande surprise, elle répond avec la plus totale franchise: ‘C’est très douloureux de découvrir que l’on est une femme trompée, beaucoup de femmes qui regardent votre émission me comprendront'”, avait raconté le célèbre animateur sur le plateau de C à vous, en 2021.

“Être trompée, et quand ça dure pendant une période comme celle-là, c’est extrêmement difficile”, avait-elle encore expliqué. Quelques années plus tard, jeudi 23 mai 2024, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Ségolène Royal a une nouvelle fois évoqué la tromperie dont elle a été victime.

Hanouna félicite Royal pour sa force de caractère

“C’est la loi du silence qu’on s’impose”, a-t-elle expliqué à Cyril Hanouna. “C’est ce que les femmes s’imposent et subissent. C’est la violence psychologique. Si j’avais parlé, si j’avais dit la moindre chose, on aurait dit : ‘Vous voyez, elle est déséquilibrée, elle n’est pas structurée, elle est fragile’. Donc, on ferme sa bouche et on continue à avancer. Ah ouais, c’est dur”, a-t-elle continué.

“Vous vous êtes battue toute seule, vous avez fait un truc incroyable”, lui a fait savoir Cyril Hanouna qui semblait être fier d’elle pour son parcours. La politicienne a tenu à remercier “les Français” et son “équipe”, sans qui elle a expliqué qu’elle n’aurait pas su rebondir.