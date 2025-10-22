Seize Palestiniens arrêtés par les forces sionistes en Cisjordanie

Les forces de l’occupation sioniste ont arrêté ce mercredi matin 16 Palestiniens, dont un enfant, à el-Khalil au sud de la Cisjordanie occupée, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa.

Des sources de sécurité et locales citées par Wafa ont rapporté que les forces d’occupation ont violemment battu et maltraité un certain nombre d’anciens détenus lors du raid sur leurs domiciles.

Muhammad Awad, un professionnel des médias dans la ville de Beit Ummar, au nord d’el-Khalil, a déclaré que les forces sionistes ont attaqué les quartiers de Ras al-Jarun, al-Bayada et al-Zuhlafan, fouillé plusieurs maisons et arrêté l’ancien prisonnier Ayesh Abdel Nasser Ayesh Akhlil (30 ans).

Dans le même contexte, les forces d’occupation ont installé plusieurs points de contrôle militaires aux entrées de la ville d’El-Khalil et de certaines de ses camps, et ont fermé un certain nombre de routes principales et secondaires avec des barrières en fer, des blocs de ciment et des monticules de terre.