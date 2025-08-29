-- -- -- / -- -- --
Sétif : 22 personnes blessées dans le renversement d’un bus dans la commune de Rasfa

Vingt-deux (22) personnes ont été blessées, vendredi, à la suite du dérapage et du renversement d’un bus sur la route nationale (RN) n 28 près de la localité de Ras Isly (commune de Rasfa, au sud de Sétif), selon la Protection civile.

Le responsable de la communication de la direction de wilaya de ce corps constitué, le commandant Ahmed Lamamra, a précisé que l’accident “impliquant un bus de taille moyenne en provenance de M’sila, s’est produit vers 5 heures du matin”.

Selon le même officier, 22 personnes âgées de 15 à 42 ans, atteintes de blessures plus ou moins graves, ont été évacuées vers les services des urgences des hôpitaux de Salah-Bey et d’Ain Oulmène grâce à l’intervention rapide des éléments de la Protection civile des unités d’Ain Oulmène et d’Ain Azel qui ont fait déplacer 5 ambulances et un camion d’intervention.

Les secouristes de la Protection civile étaient assistés, au cours de leur intervention, par les éléments de la gendarmerie nationale d’Ain Oulmène et d’Ain Azel, a ajouté le commandant Lamamra.

Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.

