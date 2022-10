Sidi Saïd rattrapé par la justice!

Sidi Saïd, l’ancien secrétaire général de l’UGTA comparaît pour la première fois, ce lundi 24 octobre 2022, devant la justice dans de lourdes affaires de corruption, lui qui est resté presque un quart de siècle a la tête de la Centrale syndicale.

Sidi Saïd devrait en effet se présenter a la barre en compagnie de ses deux enfants “Djamil” et “Hanafi” et un certain nombre d’accusés dans une affaire de corruption liée a deux marchés douteux avec l’opérateur de téléphonie mobile nationale “Mobilis” et le groupe “Sonatrach”.

Selon des enquêtes menées par des parties compétentes, il s’est avéré que Sidi Saïd et ses enfants possèdent un bon nombre de biens estimés a plusieurs milliards et que l’ancien patron de l’UGTA, lui, détient un entreprise “Sugar Company” spécialisée dans la vente des gateaux de luxe et une boulangerie haute gamme dans l’un des quartiers chics de Paris.

A cela s’ajoutent, des entreprises, voitures luxueuses, des villas et des comptes bancaires a l’intérieur du pays et a l’étranger.

Nouara Bachouche / Traduit par: Moussa. K.

UGTA: Sidi Saïd placé sous mandat de dépôt

Abdelmadjid Sidi Saïd a été placé sous mandat de dépôt pour les affaires de corruption.

Le secrétaire général de l’UGTA abdelmadjid sidi saïd a été placé, ce jeudi 12 mai, en détention provisoire ale prison d’El Harrach par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger.

Jeudi, l’ancien Secrétaire Général de l’Union Générale des Travailleurs Algériens, Abdelmadjid Sidi Saïd, a comparu devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger, accompagné de ses deux fils.

Ce dernier a été convoqué pour une affaire liée a la corruption.

Selon les informations exclusives que détient Echorouk, l’ancien SG de l’UGTA accompagné de ses fils Hanafi et Djamil, ont comparu vers les coups de 11h25 devant le Procureur de la République près le Tribunal de Sidi M’Hamed.

La mise en examen des personnes convoquées se fera après leur audition par le Procureur de la République et le juge d’instruction de la même autorité judiciaire.