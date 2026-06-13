“Singularity Computing” تمثل الجزائر في نهائي مسابقة المشاريع الريادية بإفريقيا

أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، تأهل المؤسسة الناشئة الجزائرية “Singularity Computing” لتمثيل الجزائر في نهائي المسابقة الإقليمية للمشاريع الريادية “GEC+Afrika 2026”، المقرر تنظيمها يومي 16 و17 سبتمبر المقبل بجنوب إفريقيا، بمشاركة قرابة عشرين بلدا إفريقيا.

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها عقب حفل الانتقاء الذي جرى يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن هذه المبادرة، التي تشرف عليها الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) عبر عدة دول إفريقية، تهدف إلى تعزيز الابتكار وترقية ريادة الأعمال على المستوى القاري.

وأشار نور الدين واضح إلى تسجيل أكثر من 59 مشروعا جزائريا ضمن هذه الطبعة، حيث خضعت المشاريع لعدة مراحل من الانتقاء قبل تأهل عشر مؤسسات ناشئة إلى النهائيات الوطنية، ليتم في الأخير اختيار “Singularity Computing” لتمثيل الجزائر في المنافسة القارية.

وأكد الوزير أن دائرته الوزارية تعمل على تعزيز حضور حاملي المشاريع الجزائريين في مختلف المواعيد الإفريقية الكبرى الخاصة بالابتكار، معتبرا أن مثل هذه التظاهرات تتيح للمؤسسات الناشئة الوطنية فرصا أكبر للبروز والتوسع والنمو.

كما نوه بجودة عملية الانتقاء التي أشرفت عليها لجنة تحكيم مشتركة وطنية ودولية، مبرزا أهمية تحويل المشاريع الابتكارية إلى مؤسسات ناجحة وتنافسية قادرة على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وتنشط مؤسسة “Singularity Computing” في مجال الحوسبة العلمية المطبقة على الهندسة الصناعية، حيث تعمل على تطوير حلول رقمية تعتمد على الرياضيات التطبيقية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح مؤسس المؤسسة، محمد لبادي، أن البرمجيات التي طورتها الشركة تساهم في دعم تصميم المنتجات التكنولوجية في عدة قطاعات، من بينها الطيران وصناعة السيارات والهندسة الصناعية.

وشهدت المرحلة النهائية الوطنية عرض مشاريع عشر مؤسسات ناشئة أمام لجنة تحكيم ضمت خبراء وطنيين وأفارقة في مجال ريادة الأعمال، حضر بعضهم بشكل مباشر، فيما شارك آخرون عبر تقنية التحاضر عن بعد انطلاقا من جنوب إفريقيا.

وجرى تنظيم هذه التظاهرة من طرف المسرع العمومي “ألجيريا فانتور” بالشراكة مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال-الجزائر، بهدف دعم هيكلة منظومة مقاولاتية حيوية، وتوفير فضاء للمؤسسات الناشئة المبتكرة لعرض مشاريعها، والتواصل مع المستثمرين، والانفتاح على الشبكات الدولية.