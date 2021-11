Sit-in dans plusieurs villes marocaines pour dénoncer la normalisation

Vingt-sept villes marocaines envisagent d’organiser, lundi, des marches de protestation pour dénoncer la normalisation avec l’Entité sioniste, en réponse a l’appel du Front marocain de soutien a la Palestine et contre la normalisation.

A l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, correspondant au 29 novembre, “27 villes ont annoncé leur adhésion a l’appel du Front”, note le Front dans un communiqué.

Parmi les villes où sont prévus les sit-in, le Front cite Rabat, Casablanca, El Jadida, Tétouan (Nord) et Agadir (Centre).

“Plusieurs sit-in et formes de protestation et de lutte seront organisés, sous le slogan +la lutte continue contre la normalisation et en soutien au peuple palestinien, selon la même source, qui a précisé que ce mouvement a été déclenché en faveur de “la lutte du Front marocain pour l’instauration de l’Etat palestinien sur tout le territoire palestinien avec comme capitale Al Qods”.

Cette démarche se veut “une expression populaire de rejet de la normalisation avec l’entité sioniste inique, et une demande de l’annulation de la normalisation et l’abrogation de tous les accords y afférents”.

Le ministre sioniste de la Défense Benny Gantz a effectué une visite au Maroc du 23 au 25 novembre courant, en marge de laquelle ont été signés deux accords, le premier dans le domaine de la défense et le second pour l’acquisition par le Maroc d’armes israéliennes.

L’Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma a considéré, dans un communiqué, que la visite du ministre sioniste de la Défense est “un acte aux préjudices incommensurables, et la suite du feuilletant humiliant de normalisation avec l’entité sioniste abjecte”.

Mercredi dernier, les autorités sécuritaires marocaines sont intervenues a Rabat pour réprimer un sit-in de protestation devant le Parlement contre la visite du ministre sioniste de la Défense au Maroc. Suite a quoi plusieurs militants activant sur les réseaux sociaux au Maroc ont lancé le hashtag “Non a la réception du terrorisme sioniste”.

Le hashtag “la normalisation est une trahison” a été classé, pendant deux jours consécutifs, les 23 et 24 novembre, premier sur les réseaux sociaux au Maroc.