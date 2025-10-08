Somalie-Algérie: Les “Verts” à 90 minutes du rendez-vous des Amériques

L’équipe nationale de football affrontera son homologue somalienne, jeudi au stade Miloud-Hadefi d’Oran (17h00), avec l’intention de l’emporter et valider son ticket pour la prochaine Coupe du monde 2026, lors de la 9e et avant-dernière journée (Gr.G) des qualifications.

Les joueurs du sélectionneur Vladimir Petkovic, leaders de leur groupe, ne sont désormais qu’à une victoire d’une cinquième participation de leur histoire, après les éditions de 1982, 1986, 2010 et 2014.

Face à la lanterne rouge du groupe G (1 point), les Verts demeurent les grands favoris de cette affiche. La sélection nationale, qui n’a concédé qu’une seule défaite depuis le début de ces qualifications (à domicile face à la Guinée 2-1), devra afficher plus de réalisme offensif et de maîtrise collective pour éviter toute mauvaise surprise.

“Nos adversaires donneront le maximum et se battront à fond contre nous. La Somalie peut sembler faible, mais si l’on regarde leurs derniers matchs, cette équipe a montré qu’elle pouvait prendre plusieurs points”, a indiqué Petkovic, lors de la dernière conférence de presse tenue jeudi dernier, à la salle Mohamed-Sellah, au stade Nelson-Mandela (Baraki).

Ayant échoué à se qualifier pour les deux précédents Mondiaux 2018 (Russie) et 2022 (Qatar), les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez devront gravir, avec succès, la dernière marche, pour chasser la guigne et signer leur grand retour sur la scène mondiale, 12 ans après leur dernière participation au Mondial 2014 au Brésil, marquée par une qualification historique aux 1/8es de finale.

“On a trois points à prendre. Contre la Somalie, nous sommes déterminés à sceller notre qualification. Nous avons raté deux coupes du monde malgré une très belle génération. Aujourd’hui, l’objectif est de se qualifier et de représenter dignement notre pays au prochain Mondial”, a indiqué Mahrez.

Cinq défections et quatre novices

En face, la Somalie, avec un seul point seulement au compteur et une différence de buts de 3 pour 16 contre, abordera la rencontre sans pression, mais avec la volonté de créer la surprise.

Les Somaliens voudront effacer leur parcours mitigé et marquer les esprits face à une équipe algérienne qui reste sur un nul en déplacement face à la Guinée en septembre (0-0).

Sur le plan de l’effectif, l’équipe nationale sera privée de pas moins de cinq joueurs: les défenseurs Mohamed Farsi (Colombus Crew/Etats-Unis), Rayan Aït-Nouri (Manchester City/Angleterre), Youcef Atal (Al-Sadd SC/Qatar), et Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis), ainsi que le milieu offensif Houssem Aouar (Ittihad Djeddah/Arabie saoudite), blessés.

En revanche, ce rendez-vous devrait permettre à quatre joueurs de signer leurs grands débuts avec les “Verts”: le gardien Luca Zidane (FC Grenade/Espagne), et les défenseurs Rafik Belghali (Hellas Vérone/Italie), Samir Chergui (FC Paris/France), et Mehdi Dorval (SSC Bari/Italie).

Le “Club Algérie” bouclera ces qualifications, en recevant mardi prochain l’Ouganda, au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou (17h00), à l’occasion de la 10e et dernière journée.

Au terme de la 8e journée, la sélection nationale trône en tête du groupe G avec 19 points, à quatre longueurs de ses poursuivants directs, le Mozambique et l’Ouganda, qui comptent 15 points chacun. La Guinée occupe la 4e place avec 11 unités, devant le Botswana (9 pts) et la Somalie (1 point).

Les premiers des neuf groupes en lice seront automatiquement qualifiés pour la phase finale du Mondial 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes (des groupes) joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la Fédération internationale (FIFA).