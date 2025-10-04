-- -- -- / -- -- --
Square: Les 100 euros dépassent 26800 DA!

La monnaie européenne continue sa course ascendante sur le marché informel des Devises. L’euro franchit un seuil jamais atteint depuis la création de la monnaie unique européenne au début des années 2000.

Les cambistes du Square Port-Saïd  affichent l’euro  à 265 dinars à la vente et 268 dinars à l’achat.

Un billet de 100 euros s’échange désormais contre 26 800 dinars à la vente et 26 500 dinars à l’achat.

Taux officiels (Banque d’Algérie )

Euro (EUR) : 152,03 DZD (achat) | 152,08 DZD (vente)

Dollar américain (USD) : 129,42 DZD (achat) | 129,44 DZD (vente)

Livre sterling (GBP) : 174,64 DZD (achat) | 174,68 DZD (vente)

Taux de change Square Port-Saïd

Euro (EUR) : 265,00 DZD (achat) | 268,00 DZD (vente)

Dollar américain (USD) : 228,00 DZD (achat) | 231,00 DZD (vente)

Dollar canadien (CAD) : 160,00 DZD (achat) | 163,00 DZD (vente)

Livre sterling (GBP) : 300,00 DZD (achat) | 305,00 DZD (vente).

Le prix de 100 euros au Square et en banque

Sur le marché officiel : 15203 DZD à l’achat | 15208 DZD à la vente

Sur le marché noir : 26500 DZD à l’achat | 26800 DZD à la vente

