Stabilité: Lamamra s’entretient avec son homologue tunisien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, M. Ramtane Lamamra s’est entretenu, mercredi, par téléphone avec son homologue tunisien Othman Jerandi des mécanismes d’unification des efforts conjoints pour consolider les piliers de la sécurité et de la stabilité.

“En consécration de la tradition de coordination et de concertation continue et mutuelle entre l’Algérie et la Tunisie, je me suis entretenu aujourd’hui par téléphone avec mon collègue et frère Othman Jarandi sur les derniers développements dans la région”, a écrit M. Lamamra sur son compte Twitter.

Il a également été question des “mécanismes d’unification de nos efforts conjoints pour contribuer a la consolidation de la sécurité et de la stabilité”, a ajouté le chef de la diplomatie algérienne.