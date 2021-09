Suppression du minaret de Djamaâ El Djazair dans le journal “El watan”, une atteinte à la mémoire du peuple

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a qualifié lundi la suppression par le journal El Watan du minaret Djamaâ El Djazair sur la photo de sa Une, d'”atteinte flagrante de la mémoire du peuple algérien” et de “violation éhontée des lois de la République”.

Le communiqué du ministère indique que “le journal francophone “El Watan” qui a publié sur sa Une une photo du convoi funéraire de l’ex-Président Moudjahid, Abdelaziz Bouteflika, sur laquelle apparaît l’image de Mohammadia et de laquelle a est supprimé le minaret de Djamaâ El Djazair, est une atteinte flagrante a la mémoire du peuple algérien et une violation éhontée des lois de la République”, lit-on dans le communiqué du ministère.

Le ministère s’interroge “avec étonnement et indignation des plus vifs”, sur les visées de cet agissement injustifié dans une tribune médiatique nationale qui prétend être professionnelle, en recourant a une suppression professionnelle qui ne saurait être justifiée ni par la spontanéité ni par une prétendue fausse manipulation “.

Pour le ministère, de telles violations ” devront donner lieu a des poursuites administratives et a des mesures judiciaires”.

Réaction du ministère de la communication

Le ministère de la Communication a qualifié lundi, dans un communiqué, la suppression par le quotidien El Watan de Djamaâ El Djazair sur la photo du convoi funéraire de l’ex-Président, Abdelaziz Bouteflika, de “violation flagrante des lois” et “entorse aux règles du professionnalisme”.

“La suppression étonnante de Djamaâ El Djazair de la Une du numéro 9438 du quotidien El Watan, paru le 20 septembre 2021, a suscité une grande consternation et incompréhension du fait de la sensibilité de cet acte, bizarre et injustifié, par apport a l’affect même de la Nation en ce sens qu’il s’agit du plus fort symbole et fondement de l’identité nationale et composantes de la personnalité algérienne, ciblés par divers voies et moyens”, a relevé le ministère de la Communication.

Il souligne, dans ce sens, que cette suppression est intervenue lors de la couverture médiatique du convoi funéraire de l’ex-Président moudjahid Abdelaziz Bouteflika, paix a son âme, “où le minaret de Djamaâ El Djazair, un des symboles de l’Algérie indépendante et un monument important de l’Algérie Nouvelle, a été bizarrement occulté en arrière-plan de la photo de la commune ou de la zone de Mohammadia”.

D’un autre côté, la direction de journal a évoqué, dans un erratum une erreur technique. « un malheureux traitement technique au niveau de service pao de journal, a fait disparaitre le minaret de le grande mosquée d’Alger de la photo illustrant la « une » de notre édition d’aujourd’hui », a expliqué la direction d’el watan.