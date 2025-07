Syrie: Cessez-le-feu à Suwayda, les autorités appellent au respect de l’accord

La présidence syrienne a annoncé samedi un cessez-le-feu global et immédiat suite à plusieurs jours de troubles dans la province méridionale de Suwayda.

Dans un communiqué, la présidence a appelé toutes les parties «à se conformer pleinement à cette décision, à arrêter immédiatement toutes les opérations de combat dans toutes les zones, à assurer la protection des civils et à garantir la livraison sans entrave de l’aide humanitaire».

Elle a averti que «toute violation de cette décision sera considérée comme une violation flagrante de la souveraineté nationale et fera l’objet des mesures juridiques nécessaires conformément à la constitution et aux lois en vigueur».

La présidence a également exhorté à «permettre à l’État syrien, à ses institutions et forces, d’avoir l’espace nécessaire pour appliquer ce cessez-le-feu de manière responsable, assurant ainsi la stabilité et la fin des effusions de sang».

Le 13 juillet, des affrontements ont éclaté entre des tribus arabes bédouines et des groupes armés druzes à Suwayda. La violence a augmenté, suivie de frappes aériennes israéliennes, notamment sur des positions militaires syriennes et des infrastructures à Damas. Israël a justifié ses attaques par la « protection des communautés druzes ».

Par ailleurs, l’ambassadeur américain à Ankara, Tom Barrack, a également indiqué qu’Israël et la Syrie avaient convenu d’une trêve.

«Le Premier ministre israélien Netanyahu et le président syrien Ahmad al Charaa, soutenus par les États-Unis ont convenu d’un cessez-le-feu salué par la Türkiye, la Jordanie et leurs voisins », a déclaré Barrack, qui occupe également la fonction d’envoyé spécial américain pour la Syrie.

« Nous appelons les Druzes, les Bédouins et les Sunnites à déposer les armes et, avec d’autres minorités, à construire une nouvelle identité syrienne unie. Nous exhortons tous les Syriens à se respecter mutuellement et à vivre en paix et prospérité avec leurs voisins », a-t-il ajouté.

Bachar al-Assad, qui dirigeait de la Syrie depuis près de 25 ans, a fui en Russie en décembre, mettant fin au long règne du Parti Baas au pouvoir depuis 1963.

Une nouvelle administration de transition dirigée par le président Ahmad al-Charaa a été formée en Syrie en janvier.