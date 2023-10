Tirage au sort de la CAN 2024: L’Algérie connait ses adversaires

L’Algérie est versée dans le groupe “D” aux côtés du Burkina Faso, l’Angola et la Mauritanie lors du tirage au sort effectué ce jeudi soir en Côte d’Ivoire, pays hôte de la CAN 2024.

Son adversaire du jour le Cap Vert -battu par les coéquipiers de Aouar (5-1) à Constantine- hérite du groupe “B” aux côtés de l’Égypte, le Ghana et le Mozambique.

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations s’est tenu à Abidjan, ce jeudi 12 octobre. Tenant du titre, le Sénégal a hérité d’un gros groupe avec la présence du Cameroun, notamment. L’Algérie et le Maroc ont quant à eux été épargnés, au contraire de la Tunisie. Retrouvez les groupes de la prochaine CAN, du 13 janvier au 11 février 2024.

Le Sénégal, tenant du titre de la CAN, a hérité d’un gros morceau, jeudi 12 octobre, lors du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations à Abidjan. Les Lions de la Teranga affronteront le Cameroun, en plus de la Gambie et de la Guinée.

Un groupe difficile pour la Tunisie

L’Algérie et le Maroc ont été plutôt épargnés par ce tirage. Les Lions de l’Atlas auront la République démocratique du Congo comme plus adversaire dans le groupe E. Les Fennecs, eux, devront se méfier du Burkina Faso dans le groupe D. En revanche, la Tunisie aurait pu espérer mieux : les Aigles de Carthage défieront le Mali et l’Afrique du Sud lors de la compétition.

Initialement programmée en juin et juillet 2023, la CAN a été reportée pour se tenir début 2024, afin d’éviter que les matches aient lieu en pleine saison des pluies. Elle se déroulera dans six stades en Côte d’Ivoire : Abidjan (deux enceintes), Bouaké (centre), Korhogo (nord), San Pedro (sud-ouest) et la capitale Yamoussoukro (centre).

Les groupes

Groupe A: Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Nigeria

Groupe B: Mozambique, Cap-Vert, Ghana, Égypte

Groupe C: Gambie, Guinée, Cameroun, Sénégal

Groupe D: Angola, Mauritanie, Burkina Faso, Algérie

Groupe E: Namibie, Afrique du Sud, Mali, Tunisie

Groupe F: Tanzanie, Zambie, République démocratique du Congo, Maroc

