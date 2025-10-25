-- -- -- / -- -- --
Tizi-Ouzou: Lancement de la campagne nationale de plantation d’un million d’arbres

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El Mahdi Oualid, accompagné du ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a donné, samedi à partir de la wilaya de Tizi-Ouzou, le coup d’envoi de la campagne de plantation d’un million d’arbres.

Le lancement de cette opération placée sous le slogan “Verte si Dieu le veut” et qui touchera l’ensemble des wilayas du pays, a été donné à partir de la forêt domaniale de chêne liège Oumalou dans la commune d’Ait Aggouacha, daïra de Larbaa n’Ath Irathen. Ce site, touché par les incendies, fera l’objet d’une opération de reboisement en chêne-liège avec la plantation de 1.360 arbustes afin de réhabiliter cette essence noble et locale.

Les deux ministres ont inauguré la campagne nationale de reboisement, qui a suscité un important engouement de la part des citoyens et des organisations de la société civile, par la plantation d’un arbuste de chêne-liège, une espèce noble et à forte valeur économique.

