Tizi Ouzou: Le ministre des Sports s’enquiert de l’état de santé du gardien de but de l’Ouganda

Le ministre des Sports, Walid Sadi s’est rendu, mardi soir, au chevet du gardien de but de la sélection ougandaise, Salim Magoola, admis à l’hôpital de Tizi Ouzou suite à un télescopage avec l’attaquant des Verts, Amine Gouiri, lors du match ayant opposé les deux sélections pour le compte de la 10 ème et dernière journée (Groupe G) des qualifications à la phase finale de la Coupe du Monde 2026, disputé au stade “moudjahid Hocine Ait Ahmed” à Tizi Ouzou.

Le ministre était accompagné du conseiller auprès du président de la République, chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Said, du directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Ali Badaoui, et du wali de Tizi Ouzou, Aboubakr Essedik Bouceta.

