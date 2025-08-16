-- -- -- / -- -- --
Tragédie de Oued El Harrach: Le plan d’urgence a été efficacement exécuté

 Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a affirmé, vendredi soir, que le plan d’urgence et de secours, activé suite à la chute d’un bus de transport de voyageurs dans l’Oued El Harrach, avait été mis en œuvre avec une efficacité totale.

Sur place, M. Merad a indiqué à la presse que “le plan d’urgence et de secours a été activé avec une efficacité totale” ajoutant que “tous les intervenants ont accompli leur devoir grâce à la disponibilité des moyens nécessaires pour l’exécution de ce plan”.

Le ministre a mis en avant l'”attachement” du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à assurer un suivi continu des opérations de prise en charge des victimes et des blessés de l’accident.

Il a également insisté sur l’intensification des efforts pour que des accidents similaires ne se reproduisent plus.

En cette douloureuse épreuve, M. Merad a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, priant Dieu Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

