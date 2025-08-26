Transports: 5400 bus vétustes seront remplacés au cours des 6 prochains mois

Le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud a fait savoir lundi depuis Tamanrasset que ses services œuvraient au remplacement de 5.400 bus de plus de 30 ans, au cours des six (6) prochains mois.

Sayoud qui s’est réuni avec les responsables du secteur des transports à Tamanrasset pour écouter leurs préoccupations, en marge du lancement du vol commercial inaugural de la compagnie aérienne Domestic Airlines, M. Sayoud a rappelé que “le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a pris une décision importante concernant le retrait des bus de plus de 30 ans”, ajoutant que “ces bus au nombre de 5.400 seront progressivement remplacés au cours de six (6) mois”.

Indiquant que le nombre des bus dont la durée de service dépasse 20 ans était de 28.000 au niveau national, M. Sayoud a affirmé que ces derniers seront remplacés ultérieurement, indique le ministre.

Le ministère vise à remplacer 84.000 bus graduellement afin d’assurer la sécurité des passagers du transport terrestre.

Concernant le secteur des transports dans la wilaya de Tamanrasset, M. Sayoud a souligné que la wilaya bénéficierait “en urgence” de dix nouveaux bus pour le transport inter-wilayas, précisant que les services de son département ministériel avait chargé des ingénieurs de la réparation des bus en panne en vue de leur remise en service.

Parmi les mesures qui seront prises au profit de cette wilaya, “le traitement de certaines insuffisances enregistrées au niveau de l’aéroport d’Aguenar-Hadj Bey Akhamouk”, selon M. Sayoud, qui a rappelé dans ce contexte, le projet d’expansion du parking automobiles de l’aéroport.

En outre, le ministre a indiqué que “la compagnie aérienne Domestic Airlines est en train de revoir la répartition des vols au niveau national, notamment pour les vols desservant le sud du pays, pour une meilleur prise en charge des besoins des citoyens”.

Par ailleurs, le ministre a rappelé les projets du secteur destinés au profit des wilayas du sud du pays, y compris la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset, un projet “stratégique à dimension continentale”, a-t-il estimé.