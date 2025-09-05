Transports: Parachèvement de l’importation de 10.000 bus en février prochain

Le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, a annoncé, jeudi à Alger, que l’opération d’importation de 10.000 bus, ordonnée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sera parachevée au mois de février prochain.

Dans une déclaration en marge de l’ouverture de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) au Centre international de conférences (CIC) “Abdelatif-Rahal”, le ministre a précisé que la réception de ces bus permettra d’entamer ensuite la deuxième phase du renouvellement du parc de transport public en s’appuyant sur les capacités nationales.

Selon le ministre, 4680 bus importés seront destinés à remplacer ceux de plus de 30 ans et 5320 autres seront affectés au remplacement partiel des bus ayant entre 20 et 30 ans.

M. Sayoud a indiqué que ses services ont finalisé le recensement des bus anciens ainsi que le choix des catégories de bus importés et de leur capacité, couvrant le transport urbain, suburbain, inter-wilayas ainsi que le transport rural, soulignant que le cahier des charges afférent à l’opération est en cours d’élaboration.

Il a précisé que l’importation ne constitue qu’une première étape, dans l’attente de l’entrée en service des usines de bus réalisées en Algérie, en sus de celles relevant du ministère de la Défense nationale.

Par ailleurs, il a révélé que son secteur œuvre à l’ouverture de lignes aériennes directes entre l’Algérie et plusieurs pays africains, ainsi qu’au renforcement du transport maritime, rappelant l’existence d’une ligne maritime reliant actuellement l’Algérie à l’Afrique de l’Ouest.