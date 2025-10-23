Tribunal de Dar El Beida : 17 accusés placés en détention provisoire pour abus de fonction et trafic d’influence

Le juge d’instruction près le tribunal de Dar El Beida (Alger), a ordonné le placement en détention provisoire de 17 accusés, dont 9 fonctionnaires et 8 opérateurs économiques, pour abus de fonction, trafic d’influence et sollicitation et acceptation d’avantages indus, indique mercredi un communiqué du procureur de la République près ledit tribunal.

«En application des dispositions de l’article 19, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le Parquet de la République près le tribunal de Dar El Beida, porte à la connaissance de l’opinion publique qu’en date du 08/09/2025, et suite à des informations communiquées par un lanceur d’alerte au service de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale d’Alger, selon lesquelles une fonctionnaire relevant du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, exploitait sa fonction pour accorder des avantages indus à des opérateurs économiques, en facilitant l’obtention d’autorisations d’importation de matières premières déposées illégalement par ces derniers, et en validant les tableaux prévisionnels d’importation contre des avantages indus, le Parquet de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire approfondie sur les faits, ayant révélé l’implication de fonctionnaires et d’opérateurs économiques», précise le communiqué.

«Les mis en cause ont été présentés le 21/10/2025 devant le Parquet de la République, qui a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire à leur encontre, selon les faits qui leur sont respectivement reprochés, pour les délits d’abus de fonction, de trafic d’influence et de sollicitation ou acceptation d’avantages indus, avec réquisition d’un mandat de placement en détention provisoire», ajoute le communiqué.

«Après audition des accusés, le juge d’instruction a ordonné le placement en détention provisoire de 17 accusés, dont 9 fonctionnaires et 8 opérateurs économiques», poursuit le communiqué, relevant que «l’information judiciaire se poursuit dans cette affaire».