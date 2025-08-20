Tribunal de Sidi M’hamed: Traitement d’une affaire liée à un groupe criminel organisé

Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) à compétence territoriale élargie a traité, mardi, une affaire liée à un réseau criminel organisé transnational s’adonnant au trafic de drogue et de comprimés psychotropes, a indiqué un communiqué du parquet de la République près le même tribunal.

“Conformément aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et de l’article 34 bis 1 de la loi n 25-03 modifiant et complétant la loi n 04-18 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, le parquet de la République près le tribunal de Sidi M’hamed à compétence territoriale élargie porte à la connaissance de l’opinion publique que dans le cadre de la lutte contre les crimes liés aux drogues et substances psychotropes ainsi qu’au crime organisé transnational, le tribunal de Sidi M’hamed a traité une affaire relative à un groupe criminel organisé transnational”, lit-on dans le communiqué.

Le groupe criminel “est composé de (8) individus, dont deux arrêtés en flagrant délit. Il s’agit des dénommés Ataf El Hadi (51 ans) et de Neguazzi Rabah (34 ans), arrêtés en possession d’une quantité considérable de comprimés psychotropes de type ecstasy, pesant 143.9 kg, soit l’équivalent de 235.466 comprimés, ainsi que 458 grammes de cocaïne”, a ajouté la même source.

“A l’issue de l’enquête préliminaire menée par les services de la première Division de la Police Judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Alger, il a été procédé à l’arrestation de (5) suspects, tandis que (3) autres sont toujours en état de fuite”, a relevé la même source.

“En date du 19 août 2025, et après présentation des mis en cause devant le Parquet de la République, ils ont été poursuivis pour importation, transport, stockage et détention, de manière illégale, de drogues synthétiques et de psychotropes, dans le cadre d’un groupe criminel organisé transnational, aux fins de porter atteinte à la sécurité nationale et à l’ordre public, ainsi que pour trafic dangereux portant atteinte à la sécurité et à la santé publiques et pour blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel”.

“Après avoir auditionné les accusés, le juge d’instruction a ordonné leur placement en détention provisoire”, conclut le communiqué.