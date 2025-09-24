-- -- -- / -- -- --
Trump a qualifié de “très réussie” sa réunion avec des pays musulmans au sujet de Gaza

Le président américain Donald Trump a salué mardi une réunion multilatérale “très réussie” sur Gaza, tenue avec plusieurs dirigeants de pays à majorité musulmane.

“Nous avons eu une très bonne réunion au sujet de Gaza”, a-t-il déclaré à la presse à l’issue de la réunion.

“C’était une réunion très réussie avec tous les grands acteurs, à l’exception d’Israël, mais ce sera la prochaine étape. Je pense que nous pouvons trouver une solution sur Gaza. C’était une très bonne réunion avec de bons dirigeants.”

Aucune précision supplémentaire n’a été donnée sur les résultats de cette rencontre à huis clos.

La Maison Blanche avait indiqué auparavant que la Türkiye, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Indonésie, le Pakistan, l’Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie seraient représentés à ce sommet de haut niveau, sans fournir davantage de détails.

