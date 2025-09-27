Trump affirme qu’« un accord sur Gaza semble se dessiner »

Le président américain Donald Trump a laissé entendre vendredi qu’un accord visant à mettre un terme à la guerre menée par Israël depuis près de deux ans contre la bande de Gaza assiégée était en bonne voie.

« Il semble que nous ayons un accord sur Gaza, et nous vous tiendrons informés », a déclaré Trump aux journalistes à la Maison-Blanche, alors qu’il s’apprêtait à partir pour la Ryder Cup.

« Je pense que c’est un accord qui permettra de récupérer les otages. Ce sera un accord qui mettra fin à la guerre. Ce sera un accord qui apportera la paix », a-t-il ajouté.