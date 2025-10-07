Trump affirme que l’accord de cessez-le-feu à Gaza est « sur le point d’être conclu »

Le président américain Donald Trump a déclaré que le processus de négociations pour un cessez-le-feu à Gaza touchait à sa fin, ajoutant : « Je pense que nous sommes très proches d’un accord. Nous y sommes vraiment très proches. Ce sera un accord très spécial qui apportera la paix au Moyen-Orient. »

S’adressant lundi à la chaîne américaine Newsmax, Trump a souligné que toutes les parties avaient fait preuve de bonne volonté dans les négociations sur le plan de cessez-le-feu à Gaza et qu’il était optimiste quant à l’issue du processus.

Soulignant que tous les pays arabes et musulmans soutenaient l’accord et que le monde entier avait manifesté sa volonté en ce sens, Trump a déclaré : « Je pense que nous sommes très proches d’un accord. Nous sommes très, très proches. Ce sera un accord très spécial qui apportera la paix au Moyen-Orient. »

Affirmant avoir « résolu sept guerres » cette année, Trump a ajouté : « La Russie aurait peut-être été la plus facile, car je connais (le président russe Vladimir) Poutine. Je m’entendais bien avec Poutine, c’est pourquoi je pensais que ce serait le plus facile. Mais cela n’a pas été le cas. »