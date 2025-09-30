Trump dévoile un plan en 20 points pour mettre fin à la guerre à Gaza et reconstruire l’enclave

La Maison-Blanche a présenté lundi un plan global en 20 points visant à mettre fin à la guerre à Gaza et à instaurer une paix durable, alors que le président américain Donald Trump recevait Benyamin Netanyahu.

La proposition prévoit de transformer Gaza en « zone déradicalisée et exempte de toute menace terroriste pour ses voisins », tout en garantissant la reconstruction de l’enclave « au bénéfice de la population gazaouie, qui a déjà trop souffert ».

Selon le plan, « si les deux parties acceptent cette proposition, la guerre prendra immédiatement fin » avec un retrait des forces de l’occupant vers des positions convenues. Dans les 72 heures suivant l’acceptation de l’entité sioniste, tous les otages – vivants ou décédés – devront être remis, d’après le document publié également sur les réseaux sociaux.

Après la libération des otages, Israël s’engagerait à relâcher 250 prisonniers condamnés à perpétuité ainsi que 1 700 Gazaouis arrêtés après le 7 octobre 2023. Les membres du Hamas qui « s’engagent à une coexistence pacifique et au désarmement » bénéficieraient d’une amnistie.

« Dès l’entrée en vigueur de l’accord, une aide humanitaire massive sera acheminée vers la bande de Gaza », sa distribution étant assurée « sans interférence des deux parties, par l’ONU et ses agences ».

– Gouvernance et reconstruction

Le plan prévoit que Gaza soit administrée par « un comité palestinien technocratique et apolitique » chargé de gérer les services publics quotidiens. Le Hamas et les autres factions n’auraient « aucun rôle dans la gouvernance de Gaza, ni directement, ni indirectement, ni sous aucune forme ».

Washington travaillerait avec ses partenaires arabes pour déployer une Force internationale de stabilisation (ISF) temporaire.

En cas de rejet du plan par le Hamas, « l’opération humanitaire renforcée » serait mise en œuvre dans les zones placées sous contrôle de l’ISF.

Toujours selon la proposition, les partenaires régionaux « veilleraient à ce que le Hamas et les autres factions respectent leurs engagements, afin que la Nouvelle Gaza ne constitue aucune menace pour ses voisins ni pour ses habitants ».

« Israël n’occupera ni n’annexera Gaza », précise le plan, ajoutant que les forces israéliennes se retireront à mesure que la force internationale prendra le relais.

Un programme économique porté par Donald Trump viserait à « reconstruire et dynamiser » Gaza, en créant « une zone économique spéciale avec des tarifs préférentiels et des facilités d’accès » négociés avec les pays participants.

« Personne ne sera contraint de quitter Gaza ; ceux qui souhaitent partir en auront le droit, et ceux qui voudront revenir seront libres de le faire », souligne encore le texte.

Le plan inclut également un processus de dialogue interreligieux et précise que « lorsque le programme de réformes de l’Autorité palestinienne (AP) sera appliqué de manière fidèle, les conditions pourraient enfin être réunies pour ouvrir une voie crédible vers l’autodétermination et la création d’un État palestinien ».

Depuis octobre 2023, l’armée israélienne a tué plus de 66 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza. Les bombardements incessants ont rendu l’enclave inhabitable et provoqué une famine.