Trump qualifie Netanyahu de “héros de guerre”, contre lequel la CPI a émis un mandat d’arrêt

Le président américain Donald Trump a qualifié le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, contre lequel la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans la bande de Gaza, de “héros de guerre”.

Dans une interview accordée à l’animateur radio Mark Levin, Trump a déclaré à propos de Netanyahu, responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes à Gaza : “C’est un homme bien. Il se bat. C’est un héros de guerre, car nous avons travaillé ensemble. C’est un héros de guerre. Je pense que je le suis aussi.”

“ls essaient de le mettre en prison”, a déclaré Trump, sans préciser s’il faisait référence au mandat d’arrêt délivré par la CPI contre Netanyahu ou à l’affaire de corruption en Israël.

Trump a également réitéré ses propos sur le “succès” des opérations aériennes américaines lors des attaques contre les installations nucléaires iraniennes.

Dans une décision rendue publique le 21 novembre 2024, la CPI a annoncé avoir émis un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à Gaza.

Netanyahu est également jugé dans son pays pour des accusations de corruption. Trump avait demandé l’annulation des poursuites pour corruption engagées contre Netanyahu depuis 2019.

Au moins 62 064 Palestiniens ont perdu la vie et 156 573 ont été blessés dans les attaques menées par Israël contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.