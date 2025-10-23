-- -- -- / -- -- --
Tunisie: 40 migrants clandestins morts dans un naufrage

Quarante migrants clandestins venus de pays d’Afrique sub-saharienne sont décédés suite au naufrage de leur embarcation au large de la côte est de la Tunisie, alors qu’ils tentaient de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l’Europe, a rapporté mercredi la station de radio Mosaique FM.   

Cet incident est survenu mercredi matin près de la ville côtière de Salakta dans la province de Mahdia dans le centre-est du pays, selon Mosaique FM.

Walid Chaterbi, porte-parole du tribunal de première instance de Mahdia, a précisé que les victimes comprenaient plusieurs jeunes enfants, et que 30 autres passagers avaient été secourus par des unités des garde-côtes tunisiennes.

