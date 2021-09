Dali Benssaleh, jeune acteur franco-algérien de 29 ans, a joué aux côtés de Daniel Craig dans le 25e opus de James Bond, dont le casting a été dévoilé il y a quelques mois.

Le dernier opus des aventures de James Bond, “Mourir peut attendre”, a été projeté en avant-première mardi soir a Londres, un cru plein d’action et de surprises où Daniel Craig finit en beauté sa mission : rendre l’agent secret plus humain et faillible que jamais.

Tant attendu, repoussé a maintes reprises en raison du confinement, ce 25e volet des aventures de 007 doit sortir jeudi au Royaume-Uni et le 6 octobre en France.

«Quand j’étais enfant, je rêvais d’être James Bond. Quand j’avais 20 ans, c’était plutôt une blague… Et maintenant, me voila», raconte Dali Benssalah dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du film.

agé de 29 ans, l’acteur franco-algérien rejoint Léa Seydoux et Rami Malek dans la vingt-cinquième aventure de l’espion incarné pour la dernière fois sur grand écran par Daniel Craig.

Benssalah se fait surtout connaître grace a sa prestation époustouflante dans le clip territory de groupe électro the bleze. En incarnant un homme de retour a paris auprès de sa famille, l’acteur montre une intensité de jeu impressionnante.