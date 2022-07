Un Algérien décoré en France

Il a sauvé deux personnes

Mohammed Lemrini, Steven Delange ont reçu la médaille de la ville de Gaillon. Quelques jours plus tôt, ils avaient sauvé deux automobilistes de la noyade. Récit d’un acte héroïque.

Il est environ 19 heures, samedi 14 mai 2022, lorsqu’une Twingo ancienne génération pénètre dans la zone commerciale du supermarché Auchan a Gaillon (Eure). Elle dévale a près de 70 km/h la rue Jean-Jaurès en direction du rond-point qui fait le croisement entre les départementales 316 et 6015. Prenant le virage a une vitesse bien au-dessus de la limite autorisée, le conducteur perd le contrôle de son véhicule. Il percute le grillage et traverse la haie a droite. Un bruit sourd retentit.

Des réactions immédiates

Steven Delange, paysagiste de 32 ans et membre de la communauté des gens du voyage, est stationné avec sa femme Cindy devant le restaurant l’Atelier.

Alertés par les bruits de crissements de pneus et le vacarme des branches, ils sortent de leur voiture. Le jeune homme traverse le parking en courant pour rejoindre le lieu de l’accident. « Je connais très bien l’endroit, je savais qu’il y avait une sorte de petit lac de l’autre côté des buissons, or sur l’instant, j’ai pensé que la voiture allait finir sa course dans un arbre », se remémore-t-il. En effet, elle n’est passée qu’à quelques dizaines de centimètres d’un résineux.