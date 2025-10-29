-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Un BMS annonce des pluies et des orages sur plusieurs wilayas

Echorouk
  • 11
  • 0
Un BMS annonce des pluies et des orages sur plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis, ce mercredi, un Bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 1, annonçant des conditions atmosphériques instables sur de nombreuses régions du pays, en mettant en garde contre des épisodes de pluies orageuses et de vents soutenus.

Pour la journée de ce mercredi, des pluies localement accompagnées d’orages sont attendues sur plusieurs wilayas du Centre et de l’Ouest. Les zones concernées sont Bouira, Médéa, Tissemsilt, M’sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Mascara, Saïda, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, El Bayadh et Naâma. Ces précipitations, parfois soutenues, pourraient s’accompagner de rafales de vent et de brusques chutes de température.

Le phénomène orageux touchera un périmètre plus large, incluant en plus des wilayas précitées celles de Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Béchar, Aïn Defla et Blida.

Des vents parfois forts sont également annoncés dans les wilayas d’Alger, Blida, Tiaret, Saïda, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, El Bayadh et Naâma.

Pour la journée de demain jeudi, la situation demeurera instable sur de nombreuses régions de l’Est et du Centre du pays. Des pluies sont attendues sur les wilayas de Guelma, Constantine, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Batna, M’sila, Djelfa, Laghouat et El Bayadh.

Les orages seront également au rendez-vous sur un large front couvrant les wilayas d’Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Blida, Médéa, Batna, M’sila, Djelfa, Tiaret, El Bayadh et Laghouat.

Articles en Relation
Averses orageuses avec rafales de vent sous orages sur plusieurs wilayas du pays

Averses orageuses avec rafales de vent sous orages sur plusieurs wilayas du pays

Le président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués

Le président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués

Concours de recrutement d’Algérie Poste: Les candidats invités à se connecter à la plateforme électronique

Concours de recrutement d’Algérie Poste: Les candidats invités a se connecter a la plateforme électronique

Ghaza: au moins 50 martyrs et 200 blessés dans des raids sionistes

Ghaza: au moins 50 martyrs et 200 blessés dans des raids sionistes

Alerte aux pluies orageuses ce lundi dans 11 wilayas

Alerte aux pluies orageuses ce lundi dans 11 wilayas

Syrie: Sednaya, symbole des exécutions secrètes, va devenir un musée national

Syrie: Sednaya, symbole des exécutions secrètes, va devenir un musée national

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus