Un BMS annonce des pluies et des orages sur plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis, ce mercredi, un Bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 1, annonçant des conditions atmosphériques instables sur de nombreuses régions du pays, en mettant en garde contre des épisodes de pluies orageuses et de vents soutenus.

Pour la journée de ce mercredi, des pluies localement accompagnées d’orages sont attendues sur plusieurs wilayas du Centre et de l’Ouest. Les zones concernées sont Bouira, Médéa, Tissemsilt, M’sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Mascara, Saïda, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, El Bayadh et Naâma. Ces précipitations, parfois soutenues, pourraient s’accompagner de rafales de vent et de brusques chutes de température.

Le phénomène orageux touchera un périmètre plus large, incluant en plus des wilayas précitées celles de Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Béchar, Aïn Defla et Blida.

Des vents parfois forts sont également annoncés dans les wilayas d’Alger, Blida, Tiaret, Saïda, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, El Bayadh et Naâma.

Pour la journée de demain jeudi, la situation demeurera instable sur de nombreuses régions de l’Est et du Centre du pays. Des pluies sont attendues sur les wilayas de Guelma, Constantine, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Batna, M’sila, Djelfa, Laghouat et El Bayadh.

Les orages seront également au rendez-vous sur un large front couvrant les wilayas d’Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Blida, Médéa, Batna, M’sila, Djelfa, Tiaret, El Bayadh et Laghouat.