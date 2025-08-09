-- -- -- / -- -- --
Un BMS annonce des pluies orageuses sur 13 wilayas

L’Office national de météorologie (ONM) a annoncé, dans un bulletin spécial (BMS) émis ce samedi, l’arrivée de pluies orageuses abondantes et de vents de sable affectant plusieurs régions du pays. Selon l’alerte de niveau 1 (jaune) émise par l’ONM, les wilayas concernées par les averses orageuses sont M’sila, Djelfa, Tiaret, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Ces intempéries sont attendues de 15h jusqu’à minuit. Le même bulletin signale également la formation de tempêtes de sable touchant particulièrement les wilayas d’In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, pouvant entraîner une réduction de la visibilité sur les routes. Les services de météorologie appellent les citoyens à faire preuve de prudence, notamment lors de leurs déplacements, et à suivre régulièrement les mises à jour météorologiques.

