Un BMS annonce des pluies orageuses sur 20 wilayas

L’Office national de la météorologie a annoncé ce lundi des averses orageuses sur plusieurs wilayas du pays.

Dans une alerte de niveau 1 (jaune), l’office a indiqué que les wilayas concernées par ces pluies sont : Djelfa, Tiaret, Laghouat, Saïda, El Bayadh et Sidi Bel Abbès.

Des orages sont également attendus dans les wilayas suivantes : M’Sila, Médéa, Djelfa, Tissemsilt, Tiaret, Laghouat, Mascara, Saïda, El Bayadh, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, Illizi et Tamanrasset.

