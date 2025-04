Un consulat itinérant organisé pour les Algériens de Metz!

Le consulat d’Algérie à Metz a annoncé la mise en place d’un consulat itinérant demain, dimanche 27 avril 2025, et ce entre 9h00 et 16h00, dans la salle de la Maison des Syndicats, située au 1, Place de Verdun, à Châlons-en-Champagne, une ville centrale pour les Algériens établis dans la région de la Marne.

Cette opération consulaire exceptionnelle comprend la réception des dossiers pour l’établissement ou le renouvellement des passeports biométriques ainsi que des cartes nationales d’identité, la légalisation de procurations et de la délivrance d’autorisations parentales, documents essentiels pour de nombreuses procédures juridiques et administratives en Algérie et en France.

Par ailleurs, les citoyens ayant déjà déposé des demandes antérieurement pourront retirer leurs passeports ou cartes d’identité disponibles.

Cette remise pourra se faire directement en main propre pour les intéressés, ou, dans le cas d’une impossibilité de déplacement, par l’intermédiaire d’une procuration dûment établie et authentifiée selon les règles en vigueur.

Par ailleurs le consulat insiste sur la nécessité impérative de présenter un dossier complet. Les documents requis incluent l’acte de naissance original modèle 12S, un formulaire dûment rempli et signé (disponible en téléchargement sur le site officiel du consulat d’Algérie à Metz), deux photos d’identité récentes sur fond blanc, ainsi que les copies du passeport, de la carte d’immatriculation consulaire, de la carte de séjour française ou de la carte d’identité française.