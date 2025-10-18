Un groupe extrémiste israélien bloque l’aide humanitaire à Gaza

Un groupe extrémiste israélien a bloqué vendredi des camions transportant de l’aide humanitaire à destination de Gaza au poste-frontière de Kerem Shalom.

Cette organisation, qui se fait appeler Tsav 9, avait déjà perturbé à plusieurs reprises l’acheminement de l’aide à Gaza pendant le génocide israélien avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, le groupe a déclaré que ses membres « bloquaient actuellement le passage des camions d’aide humanitaire » à plusieurs endroits sur la route menant au point de passage, contrôlé par Israël.

Le groupe a affirmé que « le Hamas violait l’accord et refusait de libérer les otages, et que l’aide humanitaire qui leur permettait de se reconstruire devait donc être suspendue », ajoutant « Aucun camion d’aide humanitaire ne passera tant que le dernier cadavre n’aura pas été rendu. »

Contredisant ces affirmations, les Brigades Qassam, la branche militaire du Hamas, ont déclaré mercredi qu’elles travaillaient d’arrache-pied pour récupérer les corps restants des otages israéliens.

Les brigades ont souligné que des équipements et des techniques spécialisés étaient nécessaires pour fouiller les décombres et récupérer les corps restants.

Le groupe extrémiste israélien a publié une vidéo montrant ses membres empêchant un camion d’aide humanitaire de passer.

Formé lors de la récente offensive israélienne, Tsav 9 a récemment bloqué les routes menant aux points de passage, organisé des manifestations à proximité et, dans certains cas, pillé ou endommagé des convois d’aide humanitaire, selon le quotidien Times of Israel.

Le Hamas a libéré 20 otages israéliens vivants et remis les dépouilles de 10 autres captifs en échange de près de 2 000 prisonniers palestiniens dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu.

L’accord a été conclu entre Israël et le Hamas la semaine dernière, sur la base d’un plan présenté par le président américain Donald Trump. La première phase prévoyait la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Le plan envisage également la reconstruction de Gaza et la mise en place d’un nouveau mécanisme de gouvernance sans le Hamas.

Depuis octobre 2023, les attaques israéliennes ont tué près de 68 000 Palestiniens à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et ont rendu la bande de Gaza en grande partie inhabitable.