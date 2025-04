Un hôtel japonais une déclaration de non-crime de guerre d’un touriste israélien

Un hôtel de Kyoto, au Japon, a demandé à un touriste israélien de signer une déclaration selon laquelle il n’avait pas commis de crimes de guerre pendant son service militaire comme condition d’enregistrement, a rapporté Ynetnews samedi.

Le touriste a déclaré que l’incident s’est produit après avoir présenté son passeport israélien à la réception.

« Le commis m’a remis ce formulaire et m’a dit que sans le signer, je ne serais pas autorisé à m’enregistrer », a déclaré l’homme, qui a servi comme médecin de combat dans la réserve de la Marine.

Le formulaire, selon le touriste, lui demandait de déclarer qu’il n’avait pas commis de crimes de guerre, notamment de viol, de meurtre de personnes qui s’étaient rendues ou d’attaques contre des civils.

Le touriste israélien a d’abord refusé de signer le formulaire, mais il l’a signé après que le responsable de l’hôtel l’a informé que tous les clients israéliens et russes étaient tenus de le faire.

« Je n’ai jamais été impliqué dans des crimes de guerre en violation du droit international et humanitaire, y compris, mais sans s’y limiter, des attaques contre des civils (enfants, femmes, etc.), des meurtres ou des mauvais traitements de ceux qui se sont rendus ou ont été faits prisonniers de guerre, des actes de torture ou de traitement inhumain, des violences sexuelles, des déplacements forcés ou des pillages, et d’autres actes relevant du champ d’application de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) », indique le formulaire.

« Je n’ai jamais planifié, ordonné, aidé, encouragé ou incité à commettre des crimes de guerre, et je n’ai jamais participé à de tels actes. Je m’engage à continuer de respecter le droit international et le droit humanitaire et à ne jamais commettre de crimes de guerre sous quelque forme que ce soit », peut-on lire dans le document.

Après l’incident, l’ambassadeur d’Israël au Japon, Gilad Cohen, a envoyé une lettre au gouverneur de Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, déclarant que c’était inacceptable.

Le directeur de l’hôtel a déclaré à Ynetnews qu’exiger cette déclaration était justifié. « Pour nous, la guerre est une chose lointaine, et nous n’avons jamais rencontré de gens qui tuent des femmes et des enfants et bombardent des écoles », a-t-il déclaré.

Un incident similaire s’est produit dans un autre hôtel de Kyoto en juin dernier.

Israël fait face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour ses actions militaires à Gaza, où il a tué plus de 50 000 personnes depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023.

Par ailleurs, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité à Gaza.