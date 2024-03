Un joueur suspendu 30 ans pour cette raison!

Un joueur évoluant en deuxième division départementale en France a écopé de la plus lourde sanction jamais infligée dans ce pays européen, à savoir une suspension de 30 ans pour avoir frappé un arbitre et son assistant en plein match.

Le joueur en question évolue au Champigny FC, en deuxième division départementale. Le 28 janvier dernier, lors d’un match à Ormesson, il était revenu sur le terrain en fin de rencontre après s’être fait expulser pour s’en prendre violemment aux officiels, selon 20 Minutes.

« On espère qu’on servira d’exemple »

Interrogé par Le Parisien, le président du district du 94, parle d’une sanction que les dirigeants ont voulue exemplaire. « On est au-dessus des barèmes mais on se devait de marquer le coup, explique Denis Turck. Si la base, c’est-à-dire nous les districts n’intervenons pas fermement, ce n’est pas la Ligue de Paris et la Fédération qui vont le faire. On espère qu’on servira d’exemple. Il se passe tellement de choses en ce moment. On doit tous réagir. »

La plus lourde sanction jamais infligée dans le football français

Cette sanction est la plus lourde jamais infligée dans le football français, depuis la suspension de 18 ans décidée contre un joueur ayant asséné un coup de tête à un arbitre l’année dernière. Mais la violence ne s’arrête pas à la pelouse, regrette Denis Turck, évoquant « les incidents derrière la main courante, le problème des parents ».