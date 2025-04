Un milliardaire français “perd” plus de 12 milliards de dollars en un jour!

7ème fortune mondiale

Mauvais jour pour le milliardaire français Bernard Arnault. Le propriétaire du groupe de luxe LVMH a perdu 12,3 milliards de dollars pendant la seule journée du mardi 15 avril, et a été rétrogradé au rang de 7ème fortune mondiale selon l’indice Bloomberg.

Son patrimoine n’est désormais plus que de 151 milliards de dollars contre plus de 230 milliards à son sommet il y a un an.

Depuis le début de l’année, la fortune de l’homme d’affaire français a fondu de plus de 25 milliards de dollars, ce qui l’a fait dégringoler dans la hiérarchie mondiale des milliardaires, selon BFMTV. Il est désormais distancé par Elon Musk (313 milliards), Jeff Bezos (201), Mark Zuckerberg (185), Warren Buffett (165), Bill Gates (159) et Larry Ellison d’Oracle (156).

Évidemment, pas d’inquiétude pour les finances personnelles de l’homme d’affaires: cette perte est liée à la baisse du cours de LVMH en Bourse. Le numéro un mondial du luxe, propriété de Bernard Arnault a dévissé de 7,82% sur la séance de ce mardi.

Une chute à mettre en lien avec la publication lundi soir des résultats trimestriels du groupe. Le propriétaire des marques Louis Vuitton, Céline et Dior a en effet livré une activité largement sous les attentes sur les trois premiers mois de 2025, marquant une nouvelle déception, après avoir renoué avec la croissance sur le dernier trimestre 2024.

7ème fortune mondiale

Pour Bernard Arnault, c’est une mauvaise nouvelle. Il rétrograde dans le classement Bloomberg des plus grandes fortunes et se classe à la 7ème position ce mercredi. Début avril, il était encore 5ème.