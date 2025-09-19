Un séisme de magnitude 7,8 frappe la péninsule du Kamtchatka en Russie

Un puissant séisme de magnitude 7,8 a secoué jeudi la péninsule du Kamtchatka, dans l’extrême est de la Russie, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS).

L’épicentre du tremblement de terre, qui s’est produit à 10 kilomètres de profondeur, a été localisé à 128 kilomètres à l’est de Petropavlovsk-Kamtchatski, principale ville de la péninsule, a précisé l’USGS.

Aucun bilan immédiat concernant d’éventuelles victimes ou dégâts matériels n’a été rapporté par les autorités locales.

La région, située sur la ceinture de feu du Pacifique, est régulièrement touchée par des séismes.

Des tremblements de terre de magnitude 8,8 et 7,4 avaient déjà frappé le Kamtchatka les 30 juillet et 13 septembre derniers.

Les autorités surveillent la situation et évaluent les éventuelles conséquences de ce nouveau séisme.