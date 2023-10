 Une députée française qualifie le Hamas comme  mouvement de résistance

La députée LFI Danièle Obono a ravivé la polémique en France en qualifiant le Hamas de «mouvement de résistance» ce mardi.

Après avoir qualifié le Hamas de «forces palestiniennes» dans un communiqué, les Insoumis semblent avoir franchi un nouveau cap ce mardi matin. En acceptant de définir le groupe terroriste comme un «mouvement de résistance» à l’antenne de Sud Radio, la députée LFI Danièle Obono a fait l’unanimité contre elle.

Avant d’opter pour cette qualification, l’élue, proche du Parti des Indigènes de la République, a d’abord tenté les mêmes éléments de langage tortueux que ceux de ses collègues insoumis, comme Manuel Bompard et Mathilde Panot avant elle : «C’est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s’inscrit dans les formations politiques palestiniennes et qui a pour objectif la libération de la Palestine, qui résiste à une occupation».