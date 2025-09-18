Une grève massive paralyse la France

La France est le théâtre, ce jeudi, d’un vaste mouvement de grève et de manifestations, réunissant des centaines de milliers de personnes dans les rues de plusieurs grandes villes. A l’appel de nombreuses organisations syndicales, les citoyens se mobilisent pour dénoncer les politiques économiques et sociales du gouvernement, jugées injustes et inégalitaires.

Selon les estimations, entre 600 000 et 900 000 manifestants sont attendus à l’échelle nationale. Ce mouvement de grande ampleur reflète un profond mécontentement social, notamment autour des questions de pouvoir d’achat, de réforme des retraites, des conditions de travail et de justice sociale.

Plus de 250 cortèges ont été signalés dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes et Toulouse, rassemblant aussi bien des salariés du secteur public que du privé, des étudiants et des retraités.

Paralysie de nombreux secteurs stratégiques

Cette journée de mobilisation s’accompagne d’une grève générale qui a paralysé de nombreux secteurs stratégiques. Les transports en commun, notamment à Paris, sont fortement impactés. La majorité des lignes de métro sont à l’arrêt, entraînant de grandes difficultés pour les usagers. Le secteur de l’éducation, les hôpitaux, les services publics ainsi que certains sites industriels sont également touchés par ce mouvement social.

Face à l’ampleur de la mobilisation, les autorités françaises ont déployé plus de 80 000 policiers et gendarmes à travers le pays. Ces forces sont appuyées par des moyens logistiques importants, incluant des drones, des véhicules blindés et des hélicoptères, dans le but de prévenir d’éventuels débordements.

Près de 9 pharmacies sur 10 fermées

Pis encore, selon les médias de l’Hexagone citant la Fédération des pharmaciens d’officine, 80 à 90% des pharmacies sont fermées aujourd’hui.

Près de 60 arrestations jusqu’à 9h du matin

A Paris, le préfet de police a même appelé les commerçants à fermer temporairement leurs boutiques, par crainte de troubles à l’ordre public.

Jusqu’à présent, et selon plusieurs médias, près de 60 personnes ont été interpellées dans le cadre des manifestations.

Ce mouvement s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre le gouvernement et la population, qui réclame plus de justice sociale et économique.

Les syndicats ont déjà annoncé que d’autres journées d’action pourraient suivre si leurs revendications ne sont pas prises en compte.